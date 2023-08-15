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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آخر فرصة للتقديم الورقي في المدارس الرسمية للغات .. اليوم

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اليوم هو آخر فرصة للتقديم الورقي في المدارس الرسمية للغات للعام الدراسي 2023 / 2024 لأولياء الامور الذين تعذروا في التقديم الالكتروني بعذر مقبول .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن التقديم الورقي في المدارس الرسمية للغات يتم عن طريق المديريات التعليمية ، منذ يوم 27 يوليو 2023 حتى اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023 

ووفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يشترط عند التقديم لرياض الاطفال 2023 ألا يقل عمر الطفل المتقدم لمرحلة رياض الأطفال عن (أربع سنوات)

وبعد اعلان نتيجة التقديم لرياض الاطفال 2023 يتم التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه يلزم على المدرسة عند التقديم لرياض الاطفال 2023 الاطلاع على شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم وبطاقة الرقم القومي لولي الامر 

وقالت وزارة التربية والتعليم ، أنه في حالة الولاية التعليمية عند التقديم لرياض الاطفال 2023 يتم الاطلاع على الحكم القضائي 

وكانت قد قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بإتاحة رابط التقديم لرياض الاطفال 2023، في إطار التوجه الدولة الحالي للتحول الرقمي وتخفيف العبء ، على السادة أولياء الأمور  ، واستعدادا للعام الدراسي 2023 / 2024.

حيث قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإتاحة رابط التقديم لرياض الاطفال 2023 ، حرصا على استكمال ما تم تنفيذه خلال الاعوام السابقة من انشاء منصة إلكترونية موحدة على مستوى الجمهورية لكافة المحافظات ، ليتمكن أولياء الامور من خلالها التقدم إلكترونيا لأبنائهم المصريين ، للإلتحاق بالصف الأول الابتدائي من الحلقة الاولى للتعليم الاساسي للمدارس الرسمية وكذلك التقدم إلكترونيا للالتحاق بالصف الأول من مرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية والرسمية للغات 

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