إصابة 13 شخصًا في حادث تصادم سيارتين جنوب الغردقة

أصيب 13 شخصا، صباح اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارتين جنوب مدينة الغردقة، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وبيجو، بطريق مطار الغردقة.

على الفور تم الدفع بعدد 8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام لتلقى الإسعافات الأولية.

فيما تقوم الوحدة المحلية لمدينة الغردقة بالتعاون مع إدارة مرور البحر الأحمر، بإزالة آثار الحادث من جانبي الطريق.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.