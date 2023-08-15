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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط سائق النقل المتسبب في وفاة أشخاص بالقليوبية

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القليوبية من ضبط سائق سيارة نقل ثقيل تسبب فى حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ملاكى بالبر الشرقى بدائرة مركز شرطة كفر شكر، والذى أسفر عنه مصرع 5 شباب بينهم أشقاء وأبناء عمومة، وجميعهم مقيمون دائرة مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية حيث تم ضبط المتهم بإحدى المناطق التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية وتم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.


وكانت قد صرحت جهات التحقيق بالقليوبية بدفن جثامين 5 أشخاص، من أسرة واحدة، لقوا مصرعهم فى حادث تصادم سيارة ملاكى وأخرى نقل على طريق بنها كفر شكر بالقليوبية، كما أمرت بالتحفظ على السيارتين المتسببين فى الحادث، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بندب المهندس الفنى لفحص السيارتين.


وتمكنت أجهزة المرور من إعادة حركة المرور على الطريق ورفع آثار الحادث وكشفت التحريات أن ضحايا الحادث من إحدى قرى مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وجميعهم من عائلة واحدة وبينهم أشقاء وكانوا فى طريقهم إلى ميت غمر عبر طريق البر الشرقى بكفر شكر، والحادث وقع فجرا عند قرية كفر رضوان.


وكان المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز كفر شكر تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى مع نقل على طريق البر الشرقى ووجود جثث وأخطر اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، كما انتقل اللواء محمد البطوطى، مدير مرور القليوبية إلى المكان الواقعة وتم رفع آثار الحادث بعد المعاينة.


وبالمعاينة والفحص تبين أن أسماء المتوفين وهم "روان ناصر أبو سريع التهامى الموافي" وشقيقها "محمود ناصر أبو سريع التهامى الموافي" ونجل عمهما "فيصل طاهر أبو سريع التهامى الموافي"، وشقيقته "منة الله طاهر أبو سريع التهامى الموافي"، وشقيقهما "مهاب طاهر أبو سريع التهامى الموافي" وجميعهم من قرية سنتماى بمركز ميت غمر.

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