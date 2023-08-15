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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بربع مليون جنيه.. إطلالة مي عمر وأسماء جلال تثير الجدل| شاهد

بربع مليون جنيه..
بربع مليون جنيه.. إطلالة مي عمر وأسماء جلال تثير الجدل

حرصت الفنانة  مي عمر على مشاركة متابعيها صورة لها عبر حسابها على Instagram.

وظهرت مي عمر بفستان قصير من خامة قماش الحرير، بكتف وكتف، مصمم الفستان برسومات على شكل الأبراج الفلكية، وهو فستان بسيط كما يظنه البعض، ولكن هذا الفستان يبلغ سعره 3,100 دولار،  أي 96 ألف جنيه مصري.

وأكملت مي عمر إطلالتها بوضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

أسماء جلال

 ظهرت أسماء جلال بنفس الإطلالة مؤخرا وهي تستمتع بإجازتها الصيفية، فى أحدث صور نشرتها عبر حسابها على Instagram، حيث ارتدت إطلالة كاملة من Fendi.

وأطلت الفنانة أسماء جلال بنفس الفستان مع حقيبة متوسطة الحجم باللون البيج مع حزام باللون البني، وسعر الحقيبة 3,490 دولار، أي 108 آلاف جنيه مصري.

وتركت أسماء جلال شعرها ينسدل مموجا على كتفها مع مكياج بألوان هادئة.

 إطلالة مي عمر

 ويشهد مسلسل "نعمة الأفوكاتو" التعاون الخامس بين أحمد زاهر ومي عمر، حيث كان التعاون الأول بينهما خلال مسلسل "حكاية حياة" عام 2013، وبعدها بعام كان التعاون الثاني بينهما في مسلسل "كلام على ورق". كما شاركا في مسلسل "ولد الغلابة" عام 2019.

وفي عام 2020، قام الثنائي أحمد زاهر ومي عمر بالتعاون مجددا في مسلسل "لؤلؤ"، وشاركهما بطولته إدوارد، نجلاء بدر، محمد الشرنوبي، هيدي كرم، نيرمين الفقي، وغيرهم من الفنانين، والعمل قصة مي عمر سيناريو وحوار محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام.

وسجل المسلسل التعاون السابع بين أحمد زاهر ومحمد سامي بعدما شكلا ثنائيا مميزاً وناجحاً وقدما 6 أعمال درامية حققت نسب نجاح كبيرة، وحصدت العديد من الجوائز فى العالم العربي بداية من مسلسل "آدم" الذي تم عرضه عام 2011، و بعدها بعام قدما "حكاية حياة"، ثم فى عام 2014  قدما "كلام على ورق"، ثم مسلسل "ولد الغلابة"، و مسلسل "البرنس" و تلاه مسلسل "لؤلؤ".

فيما انتهت أسماء جلال من تصوير فيلم "آل شلبي".

وفيلم "آل شلبي" من تأليف آيتن أمين وأحمد رؤوف وإسلام حسام، وإخراج أيتن أمين وبطولة ليلى علوي ولبلبة وأسماء جلال وهيدي كرم وخالد سرحان.

كما تشارك أسماء جلال في بطولة فيلم "رحلة البحث عن فستان الزفاف" مع ياسمين رئيس.

مي عمر وأسماء جلال بنفس لإطلالة
مي عمر وأسماء جلال بنفس لإطلالة
مي عمر وأسماء جلال بنفس لإطلالة
مي عمر وأسماء جلال بنفس لإطلالة
مي عمر وأسماء جلال بنفس لإطلالة
مي عمر وأسماء جلال بنفس لإطلالة
الفنانة مى عمر اسماء جلال إطلالة مي الفستان سعره

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