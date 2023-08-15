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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حوادث متفرقة ببني سويف 

صدى البلد

لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرون بإصابات متنوعة، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع 3 حوادث متفرقة ناتجة عن انقلاب دراجات نارية بطرق بني سويف، 

وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

ففي الحادث الأول، أصيب إثنين إثر انقلاب دراجة نارية أمام مدخل قرية بني عفان بمركز بني سويف، حيث تبين أن المصابان هما: "محمد . س . إ" مصاب اشتباه كسر بالقدم الأيمن، 45 سنة، و"مرزوق. ح . م" مصاب جرح قطعي بالجبهة وكدمات، 59 سنة، وجرى نقل المصابان إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

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وفي الحادث الثاني، أصيب شخص في حادث انقلاب دراجة نارية أمام مزلقان الشاملة بمدينة بني سويف، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى بني سويف التخصصي، حيث تبين أنه يدعى "حليم . ع . م " 55 سنة، مصاب كسر بالقدم اليمنى، مقيم حي البشري.


وفي الحادث الثالث، لقي شخص مصرعه متأثرا بإصابته، إثر وقوع تصادم دراجة نارية بسيارة بطريق الجيزاوية ميدوم، وجرى نقله إلى مستشفى الواسطى المركزي .

وتبين أن المصاب يدعى "خميس. ص . ش" 57 سنة، مقيم قرية الحكامنة مصاب اشتباه كسر بالساق الأيسر واليد اليسرى وسحجات وكدمات، وتوفي داخل المستشفى.

جرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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