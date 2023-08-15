مطالبة المنشآت الخاضعة لقانون الضريبة على القيمة المضافة بتسجيل فروعها

طالب الدكتور" فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية " المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67 ) لسنة 2016، بضرورة تسجيل كافة الفروع التابعة لها ، والحصول على شهادة تسجيل فرع لكل فرع من الفروع التابعة لها ، وعدم الاكتفاء بتسجيل المركز الرئيسى للمنشأة فقط ، وكذلك عدم الاكتفاء بتسجيل بعض الفروع فقط وليس جميعها.

وأوضح أن عدم الالتزام بذلك يعد مخالفة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، ويعرض المكلف للعقوبات المقررة على جريمة التهرب الضريبي .

وأكد " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على ضرورة قيام هذه المنشآت بسرعة تسجيل الفروع لدى مأمورية الضرائب التابع لها المركز الرئيسي، والحصول على شهادة تسجيل فرع، لافتًا إلى ضرورة وضع كل من شهادة تسجيل المركز الرئيسي وشهادة تسجيل الفروع في مكان ظاهر أمام الجمهور بكل من المقر الرئيسي والفروع ، مشيرًا إلى أن شهادة تسجيل المركز الرئيسي لونها أخضر ،وشهادة تسجيل الفرع لونها أزرق.

وأوضح الدكتور " فايز الضباعني " أن التزام المنشآت بتسجيل كافة الفروع التابعة لها بالمصلحة من شأنه تيسير عملية إصدار واستلام الفواتير الإلكترونية بشكل سليم على منظومة الفاتورة الإلكترونية ، وكذلك تيسير التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني ، ومنظومة الأعمال منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ، و البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية.

ومن الجدير بالذكر أن الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية:

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