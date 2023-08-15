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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فرج عامر يعلق علي رحيل بيكهام وشكري من الأهلي.. تفاصيل

الأهلي
الأهلي

علق المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة على بيع اللاعبين بيكهام وشكري من النادي الأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب فرج عامر: "أحمد بيكهام ومحمد شكري لاعبا الأهلي اللذان كانا معارين لسموحة الموسم قبل الماضي وصنعا نجومية كبيرة وتألقا بشدة أتوقع ألا يتركهما الأهلي و يعيد شراؤهما لأنهما من أفضل لاعبي كرة القدم القادمين بقوة وأصحاب المستقبل".

 

أبدت إدارة الأهلي موافقة مبدئية على رحيل محمد شريف، إلي نادي الخليج السعودي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بناء على العروض التي تلقاها النادي في الساعات الأخيرة، ليصبح المهاجم الثالث الذي يرحل عن الأهلي، الذي لا يزال يبحث عن رأس حربة سوبر

يبدو أن الميركاتو الصيفي الحالي يمكن أن يطلق عليه "ميركاتو تصفية الأهلي من الهجوم"، حيث تم خلاله السماح برحيل حسام حسن "بيع نهائي" إلى سموحة، شادي حسين "بيع نهائي" إلى فريق زد، ومحمد شريف "إعارة" إلى الخليج السعودي.

وأعلن نادي الخليج السعودي، أمس الإثنين، عن تعاقده مع المهاجم محمد شريف قادمًا من الأهلي.

ورحب الخليج بلاعبه الجديد عبر حسابهم على موقع “تويتر” بتغريدة جاء فيها "يا راميني بسحر عينيك الاتنين ‏ما تقولي واخدني ورايح فين ؟ ‏«محمد شريف» خلجاويًا لمدة موسمين".

 

الأهلى

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