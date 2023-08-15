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رئيس التحرير
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برلمان

نائب: قمة العلمين وضعت المجتمع الدولي أمام مسئولياته لإنهاء الاحتلال

أحمد فؤاد أباظة وكيل
أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن البيان الختامي للقمة الثلاثية التي عقدت بمدينة العلمين الجديدة والتي استضاف فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي الملك عبد الله الثاني  ملك المملكة الأردنية الهاشمية والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والتى ناقشت تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة في الأراضى الفلسطينية المحتلة والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها وضعت المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته أمام مسئولياته لدعم ومساندة القضية الفلسطينية وانهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل التراب الفلسطيني.

 

 

وأكد " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم إن القمة الثلاثية كانت واضحة وحاسمة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية والاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني  ووقف الأعمال الاستيطانية ومصادرة الأراضي الفلسطينية والتهجير القسري والممارسات غير الشرعية التى تنتهك قواعد القانون الدولي والتى من شأنها أن تؤدى الى تصاعد أعمال العنف والفوضى مشيراً الى ضرورة ان يتحرك المجتمع الدولى لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لقمة العلمين الثلاثية .

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة إن انهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذى استمر لعقود طويلة لن يتحقق الا بتنفيذ رؤية مصر والتي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي مرات متعددة أمام جميع المؤتمرات والمنتديات الدولية والتى تتمشى مع قرارات الشرعية الدولية وتتمثل فى ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين واستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة بما في ذلك حقه في تقرير المصير وفي تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو ۱۹٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية . 

احمد فؤاد اباظه لجنة الشئون العربية مجلس النواب عبد الفتاح السيسي القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني

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