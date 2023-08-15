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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد منعه بلبنان والكويت.. الجزائر تحجب فيلم "باربي" عن العرض

صدى البلد

بعد الجدل الذي أثاره فيلم باربي، قررت وزارة الثقافة والفنون الجزائرية سحب ترخيص عرض الفيلم رسمياً من قاعات السينما الجزائرية.

وأكدت جهات مطلعة، أن الوزارة قامت بسحب ترخيص عرض فيلم “باربي” الممنوح لشركة “أم دي سيني” للتوزيع.

من جانبها الشركة الموزعة قامت بحذف الفيلم من برنامج عرضها الأسبوعي المنشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”

وجاء قرار التوقيف بعد موجة الجدل الذي أثارها الفيلم الذي اعتُبر منافيا لقيم وأخلاق المجتمع الجزائري، خصوصا أنه موجه لفئة الشباب والأطفال.

 وتم منع عرض الفيلم في عديدد من البلدان العربية والأسيوية بسبب المشاهد والإيحاءات التي يتضمنها.

الكويت تمنع الفيلم من العرض

منعت السلطات الكويتية، عرض فيلمي "باربي وتوك تو مي" من العرض في السينمات الكويتية بسبب ترويجه لأفكار منافية للأخلاق والدين.

ووصف  وكيل وزارة الإعلام لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات ورئيس لجنة رقابة الأفلام السينمائية، لافي السبيعي يتعارضان مع القيم الدينية والأخلاقية.

وقال السبيعي، إن اللجنة قررت منع فيلمي "باربي وتوك تو مي" من العرض.

وأكد السبيعي حرص اللجنة على منع كل ما يخدش الآداب العامة أو يحرض على مخالفة النظام العام والعادات والتقاليد.

لبنان تمنع "باربي" من العرض 

كما أصدر وزير الثقافة اللبناني محمد المرتضى،  قرارًا بمنع عرض فيلم باربي في لبنان حيث وجّه كتابًا إلى الأمن العام اللبناني، ووزير الداخلية، لإتّخاذ كلّ الإجراءات اللّازمة لمنع عرض فيلم "باربي" في لبنان.

وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية قرر وزير الثقافة ارسال نسخة من القرار الي النائب العام لدى محكمة التمييز لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عرض الفيلم

وحول الأسباب، قال وزير الثقافة اللبناني: "تبيّن أنَّ فيلم "باربي" المُزمع عرضه قريبًا في دور السينما اللّبنانية، يتعارضُ مع القيم الأخلاقية والإيمانية ومع المبادىء الراسخة في لبنان، إذْ يروّج للمثلية والتحوّل الجنسي ويُسوّق فكرةً بشعةً مؤدّاها رفض وصاية الأب وتهوين دور الأم وتسخيفه والتشكيك بضرورة الزواج وبناء الأسرة، وتصويرهما عائقاً أمام التطوّر الذاتي للفرد لا سيّما للمرأة.

وأضاف أنَّ وزارة الثقافة وسائر الجهات المعنيّة، مدعوة إلى الإلتزام تمام الإلتزام بما خلُص اليه اللقاء الوزاري التشاوري المنعقد في "الديمان"، والذي أكّد على وجوب "التشبّث بالهويّة الوطنية وآدابها العامة وأخلاقياتها المتوارَثة جيلًا بعد جيل، وقيمها الايمانية لا سيما قيمة الأسرة، وحمايتها، ومواجهة الأفكار التي تخالف نظام الخالق والمبادئ التي يُجمع عليها اللبنانيون.

وأشار إلى أنَّ هذا الفيلم يُخالف بمحتواه الآداب والقيم لا سيّما قيمة الأسرة ويخالف المبادىء الوجدانية والأخلاقية والإيمانية التي تُشكّل الحصن الحصين للمجتمع اللبناني، وأنّ عرْضه في لبنان سيكون له أبشع الآثار والنتائج لاسيّما على الأطفال بشكلٍّ خاص والناشئة بشكلٍ عام.

“فيسبوك” الإيحاءات البلدان العربية التواصل الاجتماعي الثقافة والفنون التواصل الاجتماع السلطات الكويتية

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