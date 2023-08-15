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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استطلاع: الأمريكيون يشعرون بالضيق من أحوالهم المالية ومخاوف من ركود قادم

أمريكا
أمريكا

هناك العديد من العوامل التي تدخل في كيفية تقييم الناس لاقتصاد الدولة - وضعهم المالي الشخصي ، وأسعار السلع ، والمؤشرات الاقتصادية - ولكن هناك عامل آخر قد لا يتبادر إلى الذهن على الفور وهو التحزب السياسي، وفق ما ذكرت شبكة سي بي اس نيوز الأمريكية.

أصبحت التصورات العامة لاقتصاد امريكا أكثر ارتباطًا بالحزبية السياسية وبشكل أكثر تحديدًا ، أي الحزب الذي يسيطر على البيت الأبيض.

خلال معظم العقدين الماضيين ، كان الجمهوريون ينظرون إلى الاقتصاد بشكل أكثر إيجابية عندما يتولى الرئيس الجمهوري منصبه ، وكان الديمقراطيون ينظرون إليه بشكل أكثر إيجابية عندما يتولى الرئيس الديمقراطي منصبه.

تماشيا مع هذا الاتجاه ، في  أحدث استطلاع لـ CBS News ، قال 52 ٪ من الديمقراطيين إن الاقتصاد جيد ، مقارنة بـ 15 ٪ فقط من الجمهوريين الذين قالوا ذلك بغير ذلك.

في استطلاعات الرأي التي أجرتها شبكة سي بي إس نيوز طوال فترة التسعينيات ، بلغ متوسط فجوة التصنيف الاقتصادي بين الديمقراطيين والجمهوريين - الفرق بين النسبة المئوية لكل من يقول جيد - 11 نقطة. وقد تضاعف هذا المتوسط إلى 30 نقطة منذ ذلك الحين.

خلال أواخر التسعينيات ، وهي فترة ازدهار اقتصادي نسبي، فعندما كان الأمريكيون يشعرون بسعادة كبيرة تجاه الاقتصاد ، صنفت أغلبية كبيرة بالمثل من الجمهوريين والديمقراطيين الاقتصاد على أنه "جيد" .

كان هذا بينما كان الرئيس الديمقراطي ، بيل كلينتون ، في منصبه .

وقبل ذلك ، خلال إدارة جورج إتش دبليو بوش ، عندما لم يكن الاقتصاد قوياً ، كانت الفجوة الحزبية في تصنيفات الاقتصاد أضيق بكثير مما هي عليه اليوم، ما يقول أن الأمريكيين لا يشعرون بالأمل أو السعادة من الاقتصاد المتراجع في ضوء مخاوف من الركود خلال الأشهر المقبلة.

اقتصاد الدول اسعار اقتصاد امريكا استطلاع

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