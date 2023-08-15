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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تنسيقا مع مبادرة حياة كريمة.. "العمل": ملتقى توظيف لشباب الدقهلية

صدى البلد

تنظم مديرية العمل بمحافظة الدقهلية لقاء تنسيقيا بين المديرية ومكتب مؤسسة "حياة كريمة" بالمحافظة، تمهيدا لعقد ملتقى للتوظيف فى إستاد مدينة المنصورة يومي 21 و22 من أغسطس الجارى ، تحت شعار "حياة كريمة لكل مصري ومصرية" ، بحضور مسؤولي شركات ومنشآت القطاع الخاص والاستثمارى ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير فرص عمل للشباب من الجنسين داخل منشآت القطاع الخاص وتنظيم ملتقيات توظيف تساهم فى الحد من معدلات البطالة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح حسام طلبة وكيل المديرية  أنه فى ضوء التنسيق وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ، وتحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة ، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى ، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وفى إطار التنسيق بين مديرية العمل وبين مكتب مبادرة حياة كريمة بالمحافظة لتدريب الشباب على كيفية الحصول على فرص العمل في الداخل والخارج وكيفية إجراء المقابلة الشخصية وكتابة السيرة الذاتية ، وذلك لمدة 3 أيام 15 و 16 و 17 من أغسطس الجارى ، تمهيداً للمشاركة فى الملتقى التوظيفي الذي سيعقد فى 20 و 21 فى نفس الشهر بحضور أصحاب الشركات والمنشآت

وأضاف وكيل المديرية أنه حضر اللقاء العقيد علي جبريل مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الدقهلية ، وشيماء أسامة عضو مؤسسة حياة كريمة ، وايمان وديع مدير إدارة  بحوث العمالة  بالمديرية، ومتولي كساب مدير مكتب التشغيل بالمنصورة ، ومتولي سراج مدير إدارة الرعاية ، حيث أكد وكيل المديرية أن هذه الملتقيات لها دور كبير في توجيه الشباب لدخول سوق العمل الداخلي والخارجي ، إذ أنها تعد البداية لحياة جديدة تحسن من مستويات معيشتهم ، كما وجه بضرورة التنسيق مع الشركات وأصحاب الأعمال في أسرع وقت ممكن من أجل توفير فرص عمل للشباب الراغب في العمل والمساهمة في خفض معدلات البطالة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

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