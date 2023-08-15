ندوة توعوية بقصر ثقافة الإسماعيلية عن «الأمية الثقافية»

ينظم قصر ثقافة الإسماعيلية الاسبوع المقبل، ندوة توعوية عن الجهل و الأمية الثقافية وخطورتها علي المجتمع، يحاضر فيها الكاتب عبيدة وليد خراط.

من جانبه أكد الكاتب عبيدة وليد خراط أن أهمية الندوة التوعوية تأتي في إطار أن الجهل و الأمية الثقافية أمر خطير يهدد جميع أطياف المجتمع، والأخطر منه الجهل بالأشياء وإدعاء المعرفة، مما يعرض الكثيرين لمشاكل، مشيراً إلى أن هناك أشخاص جهلاء يفتون في كل شيء، ويتسببون في وقوع مشاكل عديدة.

وأضاف الكاتب عبيدة وليد خراط إنه لابد من محو أمية الفكر الضال ولكي نحارب الجهل و الأمية علينا أن نواجه كل الشائعات ونعي ذلك، مشيراً إلى أن نسبة الأمية في مصر ١٧٪ من عدد السكان بما يعني أن هناك نحو ١٨ مليون أمي، وهي نسبة كبيرة بالنسبة للعالم كله.