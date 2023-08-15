حملات مكثفة لمكافحة ناقلات ومسببات الأمراض المتوطنة بالمنيا

تواصل مديرية الصحة بالمنيا جهودها في مكافحة الأمراض المتوطنة والترصد الحشري ومكافحة ناقلات ومسببات الأمراض، باستمرار خاصة خلال فصل الصيف، وذلك ضمن خطة المديرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار الأمراض تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

واستعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود الإدارة العامة للأمراض المتوطنة، علي مدار شهر يوليو الماضي، مشيراً إلى القيام بمكافحة الحشرات الطائرة واليرقات الناقلة للأمراض بمساحة 6355 كم2 باستخدام أجهزة الضباب ومواتير الرش والرشاشات الظهرية، بالإضافة إلى مكافحة القوارض بمساحة 3100 كم2، وتعفير مساحة 2050 كم2، لمكافحة الحشرات باستخدام المبيدات.

كما تم رش 189 ألف و 400 م2، لمكافحة الحشرات الناقلة لمرض الملاريا، وفحص 4170 مجرى مائي بأطوال 5901 كم، ومكافحة قواقع البلهارسيا، ومعالجة 33 مجرى مائي بالمبيد والعلاج الميكانيكي بأطوال 158 كم.

وفى سياق متصل، أوضحت الدكتورة راندا خيري مدير الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة، أنه تم فحص 45 ألف و 649 عينة بالعيادات الخارجية و 622 ألف عينة عشوائية، في إطار مكافحة البلهارسيا، و فحص 51170 عينة ضد الطفيليات المعوية و فحص 2936 حالة طفيليات معوية بعد العلاج , كما تم تقديم العلاج لـ 5438 حالة طفيليات معوية و 14 حالة بلهارسيا، بالإضافة إلى تنفيذ 166 زيارة إشرافية.