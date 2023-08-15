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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شباب ورياضة الشرقية تُنظم ندوة دينية بعنوان «الإصلاح الأسري»

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة، وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

من جانبه، قال الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية، سوف تقوم المديرية بتنظيم ندوة دينية بعنوان "الإصلاح الأسري والتيسير على الشباب في نفقات الزواج ومساعدتهم في بناء الأسرة" يتم عرضها اليوم، الثلاثاء الموافق 15 أغسطس، عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة من خلال الروابط الآتية:

 

https://www.facebook.com/yssharkia?mibextid=ZbWKwL

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100068785399535

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وأضاف وكيل وزاره الشباب والرياضة أنه من المقرر أن يقوم الدكتور سعيد عبد الدايم، عضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، بتقديم الندوة والتي سوف يبين أن الزواج من السنن الماضية التي لا حصر لمنافعه ولا نهاية لبركته ومن السنن الدائمة التي لا تنقطع خيراتها، فالزواج طهارة وعفة للزوجين وصلاح للمجتمع، فلا بد أن يتخير الزوج الزوجة الصالحة بالخلق والدين وحسن المنبت، وأن تختار المرأة ذا الدين والخلق ويؤكد أهمية وجوب التوسط في المهر بما ينفع الزوجة ولا يرهق الزوج ويوضح الآثار السلبية للمغالاة في نفقات المهر والزواج على الفرد والمجتمع.

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