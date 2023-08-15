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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف في الشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعيه أو محاولة للبناء بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

في هذا الاطار، قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالظواهرية بإزالة سور بالطوب الدبش الأبيض بدون ترخيص بناحية جمعية منشأة الدبيكي التابعة للوحدة المحلية بالظواهرية على مساحة 100 وتم تسليم الأرض للمحافظة عليها من أي تعديات أخري  وتطبيق القانون على المخالفين.

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وفي مركز الزقازيق تم تنفيذ ازالة لسور مخالف بطول ٧ متر وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي مركز ابو حماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بكفر العزازي بإزالة سور دبش بطول ٣٠م  بعزبة إبراهيم موسي وتطبيق القانون على المخالفين.

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