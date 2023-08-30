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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

3 من الإنجيل.. النيابة العامة تنشر وصايا وزارة العدل

وزارة العدل
وزارة العدل

نشرت النيابة العامة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك الحلقة الثالثة من ضمن حلقات ميثاق العدالة التى بدأت نشرها منذ أيام على صفحاتها الرسمية والتى تضمنت تعريف العدالة ووصايا العدل فى الإنجيل:

ونصت رسالة النيابة العامة فى المنشور على الفيس بوك أنه:


إلى العدل يرجع القضاء وعلى أثره كل مستقيمى القلوب (سفر المزامير ٩٤: ١٥)

يكون صنع العدل سلاما وعمل العدل سكونا وطمأنينة إلى الأبد (سفر إشعياء ۱۷:۳۲)

لا تنظروا إلى الوجوه في القضاء للصغير كالكبير تسمعون لا تهابوا وجه إنسان لأن القضاء لِلهِ (سفر التثنية (١٧:١)

يذكر أن النيابة العامة بإشراف المستشار حماده الصاوي النائب العام أحدث تطورا هائلا فى الناحية الإنشائية او الفنية بمقار النيابة العامة فضلا عن إطلاق اول استراتيجية وطنية للتحول الرقمى للنيابة العامة.

وعددت النيابة العامة من وسائل التواصل مع المواطنين والمبلغين من خلال إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال التواصل المباشر، فضلا عن التصدى للعديد من جرائم التعدى على مبادئ الأسرة المصرية.

ونادت النيابة العامة فى أكثر من موضوع المشرع المصري لضرورة الإنتباه وسد بعض الثغرات التشريعية أو تغليظ بعد العقوبات لتحقيق الردع العام.

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