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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المركز التكنولوجي برأس غارب: التواصل مع التخطيط لتقديم خدمات متميزة للمواطنين

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أجرت لجنة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، زيارة لمركز التكنولوجي بمدينة رأس غارب، حيث أُجريت جولة شاملة لمتابعة سير العمل وتقديم الدعم الفني للمركز وللأقسام الخلفية المرتبطة به، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتحقيق التطور وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

قاد الزيارة رئيس اللجنة، العميد سامح محمد زكريا، بحضور عدد من المسؤولين المختصين في وزارة التخطيط، بما في ذلك الاستاذ احمد عاطف رئيس التدريب بالوزارة، والمهندس سعد فتحى المشرف على المراكز التكنولوجية بالمحافظة. تأتي هذه الزيارة كجزء من استراتيجية الوزارة في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل وتيسير الإجراءات الحكومية.

تم خلال الزيارة متابعة سير العمل في المركز التكنولوجي والإدارات الخلفية المرتبطة به، حيث تم تقديم الدعم الفني اللازم لضمان استمرارية العمل بكفاءة وفعالية. وفي هذا السياق، تم عقد اجتماع موسع مع جميع موظفي المركز التكنولوجي وموظفي الأقسام الخلفية، بهدف تبادل المعلومات والخبرات، وعرض جميع التحديثات والتطويرات التي تمت على المنظومة.

يأتي هذا الجهد المبذول من قِبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إطار تعزيز تقنيات الخدمة المقدمة للمواطنين، مما يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الرضا والتسهيل للمواطنين أثناء التعامل مع الخدمات الحكومية المقدمة.

وفي نهاية الزيارة، أكد العميد سامح محمد زكريا على أهمية التواصل المستمر بين المركز التكنولوجي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأعرب عن تفاؤله بتحقيق مزيد من التطورات والتحسينات في النظام لتحقيق هدفها في تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

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