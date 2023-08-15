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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد: مقترح لتنفيذ مبادرة لتربية الدواجن بالقرى

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، دراسة تنفيذ مبادرة «تربية دواجن» لأهالي القرى، بالتنسيق بين مديرية الطب البيطري والمركز، على أن تكون المبادرة بقرض حسن ويتم سداد القرض دون فوائد، وذلك في إطار التمكين الاقتصادي لأهالي القرى وتحسين المستوى المعيشي لهم.

محافظ الوادي الجديد يتفقّد الممشى بقرية "بغداد" ويلتقي المواطنين بـ"القصر"

جاء ذلك خلال زيارته لمركز باريس، حيث تفقد الممشى الجاري إنشاؤه بمدخل الكتلة السكنية لقرية بغداد بمركز باريس. 

ووجه بسرعة استكمال الأعمال المتبقية، وزراعة الأحواض والمداخل بالأشجار المثمرة مُراعاةً للمظهر الحضاري في ضوء مشاركة القرية في جائزة مصر للتميز الحكومي. 

كما تفقّد مبنى الوحدة المحلية، مُوجهًا بالتنسيق بين الوحدة المحلية للمركز والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لنقل تبعية محطة المياه بالقرية إلى الشركة.

محافظ الوادي الجديد يتفقّد الممشى بقرية "بغداد" ويلتقي المواطنين بـ"القصر"

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محافظ الوادي الجديد يتفقّد الممشى بقرية "بغداد" ويلتقي المواطنين بـ"القصر"

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