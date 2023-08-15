وزير الخارجية الروسي يحذر الغرب من فرض سيطرته على السياسة الدولية

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ا ليوم الثلاثاء، أمام مؤتمر موسكو للأمن الدولي، إن الغرب يحاول فرض سيطرته على السياسة الدولية.

كما انتقد لافروف محاولات حلف الناتو استقطاب اليابان نحو سياساته الدفاعية.

وأضاف لافروف أن دولا عدة حول العالم تتحرر من التعامل بالدولار واليورو

وأفاد لافروف بأن واشنطن تضغط على الدول الصديقة لروسيا، مشيرا إلى أن واشنطن قوضت معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية

وأوضح بأن الغرب يقوض القوانين الدولية والاستقرار في كل المجالات، مشيراً لاستغلال المنظمات الأممية لمصالحه.

ولفت لافروف إلى أن سياسات الغرب تسببت في أزمات بالكثير من الدول.

وعبر عن قلقه من توسع حلف شمال الأطلسي "الناتو" شرقا يتعارض مع الاتفاقيات حول الأمن بأوروبا

وقال لافروف إن الغرب دعم الانقلاب في أوكرانيا عام 2014 ويعارضه الآن في النيجر.