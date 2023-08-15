إنشاء وحدات للحجز الإداري على المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة بالوادي الجديد

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إنشاء وحدة للحجز الإداري بكل مركز؛ لتحصيل مستحقات الدولة وتنفيذ قرارات الحجز على المتقاعسين عن السداد وذلك بهدف الحفاظ على مستحقات الدولة.

جاء ذلك خلال لقاءه ورؤساء المراكز الخمسة، كما وجه المحافظ بتوفير أجهزة «جى بى إس» حديثة بالمراكز لحوكمة منظومة الأراضي وحصر الأراضي المستغلة ومتابعة الموقف التنفيذي للأراضي المخصصة للمشروعات الاستثماري.



كما وجه المحافظ بوضع خطة زمنية للانتهاء من المدارس الجاري تطويرها أو صيانتها ووضع مقترح مناسب لاستيعاب طلاب هذه المدارس من خلال فترات مسائية أو فصول مؤقتة، بالإضافة إلى تكثيف جهود توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة بالمنافذ التابعة للوحدات المحلية، والتوسع في فتح منافذ بالأحياء البعيدة والمناطق النائية، وتشديد الرقابة على منافذ تحصيل الرسوم على الحاصلات الزراعية