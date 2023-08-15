عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فتحت الهدوم وضعفت.. اعترافات سائق اند درايف المتهم بواقعة فتاة أكتوبر

صدى البلد

تفاصيل جديدة كشفها سائق اندريف المتهم باغتصاب فتاة أكتوبر، أثناء التحقيق معه أمام النيابة، حيث أحال المستشار أحمد مكي المحام العام الأول لـ نيابة أكتوبر الكلية، سائق يعمل بتطبيق اند درايف إلى الجنايات لاتهامه بهتك عرض فتاة وملامسة مواطن عفتها وتقبيلها.

وأكد المتهم سائق اندريف، حينما وجهت له النيابة سؤال عن سبب استقلال المجني عليها، قائلا:"هي كانت راكبة معايا من مدينة نصر عشان اوصلها أكتوبر من برنامج اندرايفر".. ووجهت له النيابة سؤال عن سبب قيامه بالتوجه بها لطريق الواحات - ٦ أكتوبر رفقتها.. فاجابت:"انا كنت رايح اوصلها للمكان بتاعها في أكتوبر وده الطريق".

وسألته النيابة عن التصرف الذي بدر منه حال وصوله لذلك المكان تحديداً.. فاجاب قائلا:"هي قالتلي انها تعبانة وصدرها وجعها وعايزة ترجع فأنا ركنت وفتحتلها الباب.. فسالته النيابة عن التصرف الذي بدر من المجني عليها حال قيامه بالتوقف..قال:"هى فضلت تفتح في هدومها من فوق وصدرها كان باين وجسمها كله باين فأنا ضعفت".

س: وما مدى قيامك بملامسة مواطن عفتها ؟

ج /انا فضلت ابوس فيها وامسك صدرها من فوق الهدوم ولما هي صرخت انا بطلت

س /وما مدى رضاء المجني عليها آنذاك؟

ج /هي كانت موافقة في الأول واستدرجتني بس بعد كدة صرخت ومكنتش موافقة

س/ ما مدى قيامك بالاستمرار بملامستها حال قيامها بالصراخ وعقب قيامك بتهديدها؟

ج انا معملتش حاجة تاني بعدها

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها، وذلك بالقوة إذ التقى بها لدى تلقيه طلبها لمركبة آلية عبر تطبيق ( اند درايف) لإيصالها إلى وجهتها وحضر اليها قائد للمركبة الآلية لتوصيلها إلى وجهتها وما ان وصل إلى مكان خال عن أعين المارة حتي أوقف السيارة، وباغتها وجثم فوقها وأغلق أبواب السيارة وراح يتحسس وموطن العفة منها بكلتا يديه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتحت الهدوم وضعفت.. اعترافات سائق اند درايف المتهم بواقعة فتاة أكتوبر

أخو النجم هو اللي فصلها| مفاجأة في فيلا محمد صلاح .. تحقيقات

فرج عامر يكشف عن اسم مهاجم الأهلي الجديد وجنسيته

بعد محمد شريف.. شوبير يعلن رحيل لاعبا جديدا عن الأهلي

مش هيلغي بطاقة التموين .. 4 استخدامات لـ الكارت الموحد

رد فعل مفاجئ من ليفربول بعد العرض السعودي لـ محمد صلاح.. شاهد

يومين فقط.. الأرصاد تزف نبأ عاجلا للمصريين بشأن الموجة الحارة

رد رسمي وقاطع من ليفربول.. حكاية صورة حسمت مصير محمد صلاح |شاهد

ترشيحاتنا

بعد حل أزمة فريق اليد.. مرتضى منصور يعلن تجديد عقد هذا اللاعب

خطوة بخطوة.. نكشف الطريقة الصحيحة لتسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الثانية 2023

أزمة جديدة.. الزمالك في ورطة بسبب مستحقات اتحاد الكرة

تصدير التوت الأزرق بـ 400 جنيها للكيلو.. جولة في الصوب بقاعدة محمد نجيب

رئيس الإمارات خلال استقباله فريق عمل cop28: الاستدامة جزء أصيل من نهجنا

رامي رضوان يعلق على أنباء انتقال محمد صلاح لنادي اتحاد جدة السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توافد النجوم على العرض الخاص لفيلم وش في وش

خطوات سهلة لعلاج الضغط المنخفض في المنزل.. اتبعها

تجهيزات العرض الخاص لفيلم أكرم حسني الجديد العميل صفر| صور

على شريط القطر.. مقطع فيديو لصورة سيلفي ينتهي بمأساة ..أعرف التفاصيل

فيديو

تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة ماالقصة؟

انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة.. هل يمنحه ليفربول الضوء الأخضر للرحيل؟

حوت ضخم يستعرض مهاراته بحركات نادرة في المحيط.. فيديو

هيثم شاكر يطرح أغنية رنة خلخال.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ