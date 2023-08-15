تدريب الإخصائيين النفسيين للكشف على الطلاب في المدارس الابتدائية

أكدت السفير نبيلة مكرم رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسى، خلال المؤتمر الصحفي في مقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالعاصمة الإدارية الجديدة الان ، أنه فى 8 مارس الماضى تم عقد لقاء مع الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتطرق الحديث إلى طبيعة عمل مؤسسة فاهم للدعم النفسى، موضحة أن هناك ندوات تتم للتوعية بالصحة النفسية والمدرسة جزء من هذا العمل، للمؤسسة هناك تنمر وأمراض.

وقالت السفير نبيلة مكرم رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسى : أنه تم الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على تدريب الاخصائيين النفسيين لدى الطلاب فى المرحلة الابتدائية لكشف اى أمراض نفسية بين الطلاب والتواصل مع الأسرة لإنفاذ مستقبل الطلاب.

وشددت السفير نبيلة مكرم رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسى على أنه سيتم تعميم التجربة على جميع المراحل التعليمية على مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبلة.



وتابعت السفير نبيلة مكرم رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسى : أنه تم التعاون ايضا مع مؤسسة التعليم اولا، وتم العمل بشكل جماعي لإعداد برنامج تدريبي للاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين

وأوضحت السفير نبيلة مكرم رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسى ، أن الدورات التدريبية تبدأ 19 أغسطس الحالي في المدينة التعليمية في السادس من أكتوبر ، لافتةً إلى أنه سيتم حصر الأعداد، كما أعلنت أن هناك تنسيق مع تنسيقية شباب الأحزاب فى عدة مبادرات.

وأضافت السفير نبيلة مكرم رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسى خلال المؤتمر الصحفى الخاص بإطلاق "برنامج تدريبى للاخصائيين النفسيين والاجتماعيين" فى المدارس، أن هذه البرامج التدريبية الأولى من نوعها فى مصر والشرق الأوسط ، مؤكدةً أن هناك برامج للتوعية ضد التحرش،

وقالت السفير نبيلة مكرم رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسى : أنه تم عمل كتيبات بالتعاون مع مؤسسة نهضة مصر لتوجيه الطلاب بطريقة بسيطة للتعامل عندما يتعرض لأى مشكلة نفسية.