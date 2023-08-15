مشاجرة تنهي حياة بسبب لعب الأطفال والقبض على الجاني بالمنيا

لقي شخص حتفه خلال مشاجرة في إحدى العزب التابعة لمركز المنيا اليوم الثلاثاء بسبب لهو الأطفال، وتم ضبط المتهم وعززت أجهزة الأمن من تواجدها بمكان المشاجرة منعا لحدوث أية تداعيات، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا بوقوع مشاجرة بعزبة مهني التابعة لقرية طوخ الخيل بمركز المنيا تطورت لاشتباكات وقتل خلالها أحد الأشخاص.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وجرى السيطرة على المشاجرة والتي تبين وقوعها بسبب لهو الأطفال، مما أسفر عن مقتل "ح .ع " 61 سنة بالمعاش إثر تهشيم رأسه بقالب طوب، مما أسفر عن وفاته في الحال.

وكشفت التحريات الأولية التي أجرتها إدارة البحث الجنائي، أن المتهم بواقعة القتل شاب يدعى "م" 35 سنة، وجرى ضبطه وعدد من المتهمين بالمشاجرة، وعززت سلطات الأمن من تواجدها في مكان الواقعة منعا لحدوث إية تداعيات أو تجدد الاشتباكات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق والتصرف.