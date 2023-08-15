25 % من طلاب المدارس يعانون من أمراض نفسية.. تفاصيل

أدلى الأخصائي النفسي عبد الناصر عمر أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس بتصريحات هامة ، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن في مقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في العاصمة الإدارية الجديدة لإطلاق "برنامج تدريبي للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين"فى المدارس.

و شدد الأخصائي النفسي عبد الناصر عمر استاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس ، على أهمية تعاون وزارة التربية والتعليم مع مؤسسة فاهم للدعم النفسي ، مؤكداً أن 25 % من الطلاب يعانون من أمراض نفسية والكثير من الطلاب يعانون من الوسواس القهرى

وأضاف الأخصائي النفسي عبد الناصر عمر استاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس خلال في المؤتمر المنعقد الآن في مقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والسفيرة نبيلة مكرم رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي : يوجد أمراض نفسية بين الطلاب ولكنها غير مكتشفة، مؤكداً أن يقظة وتعاون وزارة التربية والتعليم مؤسسة فاهم للدعم النفسي في هذا الشأن الآن ، هو من أعظم الاشياء ، حيث أنه من المهم أن ننتبه للصحة النفسية لأولادنا حتى نغير وصمة المرض النفسي في مصر مثلما تتغير في العالم كله .

يعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اليوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023 ، مؤتمراً صحفياً لإطلاق "برنامج تدريبي للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين" فى المدارس.

وينعقد هذا المؤتمر الصحفي في مقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور السفيرة نبيلة مكرم رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم عقد "البرنامج التدريبي للاخصائيين النفسيين والاجتماعيين" فى المدارس بالتعاون مع مؤسسة "فاهم للدعم النفسى"، ومؤسسة "التعليم أولاً"