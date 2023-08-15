بعد توليه منصبه رسمياً.. تعرف على رئيس البراجواي الجديد

تولى رئيس باراجواي الجديد ، سانتياجو بينا ، مهام منصبه ، اليوم الثلاثاء ، وهو خبير اقتصادي من حزب كولورادو المحافظ ، وسيحتاج إلى التوفيق بين العلاقات مع تايوان ، والضغط من المزارعين ، وزيادة الجريمة ، وإجراء تحقيق أمريكي مع معلمه السياسي.

وحقق بينا ، ذو الـ 44 عامًا ، فوزًا قويًا في انتخابات أبريل ضد منافس معارض من يسار الوسط ، وساعد حزب كولورادو ، القوة السياسية المهيمنة على مدى الأرباع الثلاثة الأخيرة من القرن ، على الحصول على أغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

لكن يجب على السياسيين المتفوقين الآن أن يناوروا في طريق صعب إلى الأمام.

وأضر الدعم الدبلوماسي لحزبه لتايوان بصادرات الحبوب للمزارعين المحليين إلى الصين ، التي تدعي السيادة على الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي. نائب رئيس تايوان وليام لاي في باراغواي لحضور حفل تنصيب بينا.

وستكون العلاقات مع الولايات المتحدة أيضًا موضع تركيز بعد أن اتهمت الحكومة الأمريكية الداعم السياسي لبينا ، الرئيس السابق هوراسيو كارتيس ، بالفساد.

وقال بينا في مقابلة حصرية مع رويترز الأسبوع الماضي قبل التسليم: "أدرك أنه ليس لدي هامش للخطأ ولا يمكننا بناء شيء يقول ببساطة إنهم أعطوني تفويضًا مطلقًا'. 'سوف يتم فحصنا باستمرار في كل قرار".

وأوضح بينا في المقابلة إنه سيدفع من أجل وجود أكبر للشرطة في الشوارع لتفادي المخاوف المتزايدة بشأن الأمن ، والتطلع إلى ترويض الأسعار لتجنب أزمة تكلفة المعيشة ، وضمان الوصول إلى الرعاية الصحية ، وتشجيع المشاريع الخاصة.

كما يريد بينا أيضًا خلق 500000 وظيفة جديدة في غضون خمس سنوات لتعزيز الاقتصاد المدفوع بالزراعة في بلد أمريكا الجنوبية ، والذي يهيمن عليه فول الصويا ولحم البقر.



ووُصف بينا من قِبل بعض الأشخاص لرويترز بأنه لائق للمنصب وذو أفكار جيدة، و يستشهد آخرون بعقلية معاصرة ويد ثابتة.

كما يقول النقاد إنه عضو في النخبة البعيدة عن الواقع الذي يفتقر إلى الخبرة السياسية وهو مجرد دمية في يد كارتيس.

مسيرته ونشأته

ودرس بينا ، الذي تزوج من حبيبة طفولته وأصبح أبًا للمرة الأولى في السابعة عشرة من عمره ، الاقتصاد في أسونسيون ثم السياسة العامة لاحقًا في جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة.

وعمل كخبير اقتصادي في البنك المركزي في باراجواي ثم مع صندوق النقد الدولي في واشنطن ، قبل أن يعود إلى أسونسيون للانضمام إلى مجلس إدارة البنك المركزي. أصبح وزيرا للمالية عام 2015.

وفي عام 2016 ، انطلقت مسيرته السياسية عندما اختار كارتس بينا كخليفة مقصود له، وفي البداية كانت هناك شكوك من داخل حزب كولورادو ، ولكن بعد خمس سنوات في الانتخابات التالية حصل على الموافقة وفاز.

وتعهد سانتي، بسياسات صديقة للأعمال تركز على خلق فرص العمل ، وتخفيض الضرائب وجذب الاستثمار الأجنبي.

كما صمد أمام ضغوط المزارعين للالتزام بعلاقات باراغواي الدبلوماسية مع تايوان منذ عقود.

وتحدث رجل أعمال لديه استثمارات في باراغواي بشرط عدم الكشف عن هويته ، ويعرف بينا شخصيًا أن الرئيس الجديد لم يكن من يغير الأمور دون داع ، لكنه سيدفع بتغيير ثابت.

قال رجل الأعمال: "إنه ليس سياسياً يريد ثورة ، إنه يريد التطور".