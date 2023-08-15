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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الفتوى تُنهي نزاع تأهيل الترع بين مصنع الطائرات وري الفيوم بـ57 مليون جنيه

صدى البلد

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى عدم جواز صرف فروق الأسعار للهيئة العربية للتصنيع (مصنع الطائرات) عن عملية تأهيل الترع بدائرة الإدارة العامة لري غرب الفيوم، وطولها ٢١ كيلو متر، وحملت الفتوى رقم 824 لسنة 2023 .

وثبت للمحكمة ، أن الإدارة العامة لري غرب الفيوم تعاقدت عام ٢٠٢٠ مع الهيئة العربية للتصنيع (مصنع الطائرات) بطريق الاتفاق المباشر، وذلك لتنفيذ عملية تأهيل الترع بدائرة الإدارة العامة لري غرب الفيوم بطول (21,838) كم ، وبالقيمة المالية المقدمة من الهيئة بمبلغ ٥٧ مليون و٧٧ ألف جنيه ، وأن مدة العملية هي (12) شهرًا تبدأ من (تاريخ تسلم الموقع خاليًا من الموانع) .


وأكدت الفتوى ، أن جهة الإدارة قد قامت بتحديد البنود المتغيرة ضمن شروط الطرح، إلا أن الهيئة المتعاقد معها لم تقدم المعاملات التي تمثل أوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة التي حددتها الجهة الإدارية، وهو ما يمثل مخالفة صريحة للشروط الموضوعية التي وضعها قانون تنظيم التعاقدات ولائحته التنفيذية، الأمر الذي ينتفي معه مناط تطبيق معادلة تغير الأسعار علي هذا العقد؛ إذ يكون هناك استحالة قانونية وعملية تحول دون تطبيقها لانتفاء شروطها وأسبابها .

ويضحي عدم تضمين الهيئة العربية للتصنيع (مصنع الطائرات) المعاملات في عطائها مانعًا من إعمال مبدأ تعديل قيمة عقود المقاولات علي العقد الماثل، ومن ثم لا يجوز صرف فروق الأسعار للهيئة العربية للتصنيع (مصنع الطائرات) عن عملية تأهيل الترع بدائرة الإدارة العامة لري غرب الفيوم.

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