التربية أهم من الدرجات| وزير التعليم: ترقبوا إعلان لائحة الانضباط المدرسي

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن اهتمام الوزارة الآن لا ينحصر في فكرة الدرجات ولكن الأولوية حاليا هي بناء طالب سوي نفسيا لأن التربية هي الأساس.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، في المؤتمر الصحفي الذي يعقده الان في مقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في العاصمة الإدارية الجديدة : وزارتنا تسمى التربية والتعليم ، أي أن التربية قبل التعليم ، لذلك تسعى الوزارة حالياً للحفاظ علي الصحة النفسية للطلاب وتعديل سلوكهم سواء في المدرسة أو في المنزل .

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لابد أن يكون هناك لغة حوار مفهومة بين الطالب ومعلمه في المدرسة وبين الطالب وولي أمره في المنزل.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن أي نشاط تدريبي تقدمه الوزارة للمعلمين والأخصائيين ، يكون عائده جيدا علي الطالب ، وقال الوزير : لدينا إدارة تقيس التغيرات على الطلاب بعد التدريبات التي يتم عقدها.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : لابد أن نمحي وصمة العار عن المرض النفسي، فكلنا لدينا قلق نفسي ولكن يتفاوت من انسان إلى آخر ، ولابد أن نحول القلق إلي إنجاز ونعمل على إصلاح ما بداخلنا.

وأشار وزيرال تربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أنه خلال "البرنامج التدريبي للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين" فى المدارس بالتعاون مع مؤسسة "فاهم للدعم النفسى"، ومؤسسة "التعليم أولاً" ، سيتم تدريب 1300 اخصائي نفسي وسوف نعمل علي زيادتهم الفترة المقبلة.

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه خلال أيام سيتم إصدار قرار وزاري جديد بشأن لائحة الانضباط المدرسي .

وكان قد انطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي الذي يعقده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والسفيرة نبيلة مكرم رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي لإطلاق "برنامج تدريبي للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين" فى المدارس.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم عقد "البرنامج التدريبي للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين" فى المدارس بالتعاون مع مؤسسة "فاهم للدعم النفسى"، ومؤسسة "التعليم أولاً"