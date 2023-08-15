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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضربها بمفتاح الأنبوبة.. تفاصيل مقتل موظفة بالأوقاف داخل منزلها بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تجرد شاب يعمل ممرضا ببنك الدم بمحافظة الإسماعيلية من المشاعر الإنسانية، وأقدم علي قتل جارته المسنة التي تعمل موظفة بالاوقاف، وقت صلاة الجمعة، الأسبوع الماضي، مستغلا خروج زوجها وأبنائها لأداء صلاة الجماعة بالمسجد المجاور للمنزل.

ندوة توعوية بقصر ثقافة الإسماعيلية عن «الأمية الثقافية»

وحسب رواية أهل المجني عليها، فإن المتهم جارهم يعمل ممرض ببنك الدم بالتل الكبير، ويعاني من مشاكل مادية وتراكم الديون، وأقدم علي قتل المجني عليها، لسرقة الجمعية التي كانت قد حصلت عليها أول الشهر بقيمة ٣٠ الف جنيه.


وقالت أحد أقارب المجني عليها، في تصريحات خاصة للموقع، أن المتهم سمعها تتحدث في التليفون، في المواصلات العامة، وهي تقول انها تسلمت الجمعية، ليقوم بعدها بمراقبتها، مستغلا خروج أبناءها وزوجها لأداء صلاة الجمعة، ويقتحم المنزل ويرتكب جريمته.


وحسب التحريات الأولي فإن المتهم اقدم علي ضرب ضحيته بمفتاح أنبوبة علي رأسها ثم طعنها عدة طعنات بالسكين، والقي بجثها أمام باب المطبخ، ثم فب هاربا الي سطح المنزل، ليراقب محيط المنزل ويتاكد من عدم وجود احد، وحتي لا يكتشف الأمر.


وكشفت مباحث التل الكبير برئاسة المقدم محمد فؤاد، لغز الحادث، والقت القبض علي المتهم المحبوس ويتم التحقيق معه في الواقعة.

تلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة التل الكبير يفيد بورود إشارة من نقطة مستشفى التل الكبير المركزى بوصول "جيهان.أ.م" 47 عاما ربة منزل مقيمة عزبة أبو عيادة جثة هامدة مصابة بعدة طعنات بالرقبة والبطن والرأس.

انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث مركز التل الكبير إلى مكان البلاغ وبسؤال زوجها "الشوادفى.ا.م" 58 عاما موظف بهيئة الأوقاف، قال إنه أثناء عودته من الصلاة وبرفقته أولاده عثر على زوجته مسجاة على ظهرها بطرقة المنزل ومصابة بعدة طعنات واكتشافه سرقة 2 تابلت وخاتم ذهب ومبلغ مالى 300 جنيه، وأنه قرر نقلها للمستشفى لإسعافها ولكنها كانت فارقت الحياة ولم يتهم أحدا بقتلها.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى التل الكبير المركزى تحت تصرف النيابة العامة. 

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وتكليف ضباط مباحث مركز التل الكبير بسرعة إجراء التحريات والتوصل إلى مرتكبى الواقعة وظروفها وملابساتها.

التحفظ على الجثة الإسماعيلية أداء صلاة الجماعة النيابة العامة

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