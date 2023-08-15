سلمى أبو ضيف تشارك جمهورها بجلسة تصوير جديدة.. شاهد

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهرت سلمي في الصور بإطلالة متميزة، مرتدية فستان مكشوف الصدر باللون الرمادي اللامع، ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال.

تصدرت الفنانة سلمى أبوضيف ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، وذلك بعد تحدثها عن فكرة الإنجاب.

وتتميز سلمى أبو ضيف ، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.