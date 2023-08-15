وزير التعليم: اعتداءات الطلاب على المعلمين لازم تختفي من مدارسنا

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن “هناك مشاهد صعبة جدا تشهدها مدارسنا المصرية بكل أسف، مثل اعتداء الطالب على المعلم واعتداء معلم على طالب”.

وأضاف وزير التربية والتعليم: “ده كلام لازم يختفي من التربية والتعليم نهائي، خاصة في الصفوف الأولى”.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تعمل على الاهتمام بمبادرات نشر الوعي الصحفي والنفسي للطلاب.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن بناء الإنسان ليس معناه "تخريج إنسان حاصل على أعلى الدرجات، ممكن يبقى عندي واحد متفوق جدا لكن غير قابل للتحاور والتعبير عن فكرته، يبقى مالوش لازمة".

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن بناء الإنسان لن يأتي إلا بالشراكة مع كل أطراف المجتمع، ومنها مؤسسات المجتمع المدني.

ويعقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الآن مؤتمراً صحفياً لإطلاق "برنامج تدريبي للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين" فى المدارس.

وينعقد هذا المؤتمر الصحفي في مقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور السفيرة نبيلة مكرم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة “فاهم” للدعم النفسي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم عقد "البرنامج التدريبي للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين" فى المدارس بالتعاون مع مؤسسة "فاهم للدعم النفسى"، ومؤسسة "التعليم أولاً".