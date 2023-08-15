الزمالك يوضح حقيقة نسبة البيع من انتقال عمر خضر

كشف مصدر مطلع بإدارة الكرة بنادي الزمالك أن الفريق الأبيض سيستفيد من صفقة انتقال عمر خضر لاعب فريق زد إلى أستون فيلا الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح المصدر أن الزمالك سيحصل على 20% من قيمة بيع اللاعب إلى أستون فيلا في الفترة الحالية، خاصة وأن النادي الأبيض وضع بندا في عقد بيع عمر خضر لزد يقضي بحصول الزمالك على 20% من بيع اللاعب لأي ناد مستقبلا .

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قرر منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يوما عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية.

واستقر المدير الفني الكولومبي على عودة الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد.