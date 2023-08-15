زد يضم لاعبا جديدا من النادي الأهلي.. تفاصيل

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن تعاقد نادي زد الصاعد للدوري الممتاز مع مصطفى فوزي قادما من النادي الأهلي، لينضم إلى الفريق الأول بالموسم الجديد.

وكتب أحمد حسن، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "زد يتعاقد مع مصطفى فوزي قادما من الأهلي".

أعلن نادي زد عن تدعيم صفوفه بصفقة جديدة، استعدادا للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل 2023-2024.

وضم نادي زد إسلام عبداللاه قلب دفاع حرس الحدود لصفوف الفريق لمدة خمس سنوات،ضمن خطة ادارة النادي في دعم الفريق الأول بأفضل العناصر ، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد ، بعد تأهل الفريق للمشاركة في الدوري المصري الممتاز.

وأصبحت صفقات زد حتى الآن: محمد إسماعيل قادمًا من إنبي، الجامبي محمد سوانيه، والتنزاني محسني ماليما، وجرجس مجدي من إنبي ، و ماجاسا لاعب نادي الجمارك الموريتاني بعقد يمتد لأربع سنوات ، وايضا أرناوفي مومبولي لاعب منتخب الكونغو للشباب بعقد لمدة خمس سنوات وايضا عبدالله مجدي من بيراميدز لمدة موسم علي سبيل الاعارة و اسلام عبد الله قلب دفاع حرس الحدود لخمس سنوات.