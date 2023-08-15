عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد 76 عامًا من خروج بريطانيا.. مودي يعد الهنود بجعلهم بين الـ3 الأوائل بالعالم

صدى البلد

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن اقتصاد الهند سيكون من بين الثلاثة الأوائل في العالم في غضون خمس سنوات،  في وقت تحتفل به الهند بمرور 76 عامًا على الاستقلال عن الحكم البريطاني اليوم الثلاثاء، وفق ما ذكرت صحيفة إل باسو .

مرتديًا عمامة متعددة الألوان، خاطب مودي الجماهير من القلعة الحمراء التي تعود إلى القرن السابع عشر ، منذ عهد المغول في نيودلهي ، قائلاً إن حكومته انتشلت أكثر من 130 مليون شخص من الفقر وأن ازدهار الهند المتنامي يمثل فرصة للعالم.

ذكر : "عندما ينخفض ​الفقر في بلد ما ، تزداد قوة الطبقة الوسطى بشكل كبير. في السنوات الخمس المقبلة، أعدكم بأن الهند ستكون من بين أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم".

يأتي حديث مودي، بعد أن توقعت تقارير صدرت العام الماضي من S&P Global و Morgan Stanley أن الاقتصاد الهندي سوف يتفوق على اليابان وألمانيا ليصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030.

وقالوا إن الازدهار الاقتصادي للهند سيكون مدفوعًا بالتوريد إلى الخارج والاستثمار في التصنيع والبنية التحتية الرقمية المتنامية و انتقال الطاقة.

تجاوز اقتصاد الهند البالغ 3.5 تريليون دولار العام الماضي للمملكة المتحدة ليصبح خامس أكبر اقتصاد. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري الآن.. أسعار الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم

فرج عامر يكشف عن اسم مهاجم الأهلي الجديد وجنسيته

أخو النجم هو اللي فصلها| مفاجأة في فيلا محمد صلاح .. تحقيقات

5 أسباب .. خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

انتقال أحمد فتوح من الزمالك.. تعليق ناري من أيمن يونس | فيديو

الإدارة عايزة فلوس.. مفاجأة بشأن رحيل محمد صلاح من ليفربول.. تفاصيل

محمد صلاح يكشف الأنسب لخلافة مرتضى منصور في رئاسة الزمالك

قرار عاجل من وزير التعليم لمكافحة انتشار الامراض النفسية بين طلاب المدارس

موضوعات متعلقة

هذا ما حدث بسبب الصين.. تراجع معظم أسواق الخليج العربي| تفاصيل

استطلاع: الأمريكيون يشعرون بالضيق من أحوالهم المالية ومخاوف من ركود قادم

صورها داخل غرفة النوم.. 1.2 مليار دولار تعويضا لأمريكية خانها صديقها

إعلان عاجل من المركزي الروسي بعد ما حدث للروبل

فيضانات وانهيارات.. الهند تبحث عن ناجين بعد الكارثة ومقتل 60 شخصا

صدمة في أمريكا| شاهد.. توقعات بارتفاع عدد ضحايا الحرائق بـ هاواي

ضعف عملة وارتفاع أسعار.. ثالث اقتصاد في العالم يعاني

ورطة جديدة| محكمة تمهل ترامب 10 أيام للمثول أمام القضاء في جورجيا

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ مشروعات النهوض بالخدمات الطبية وتحديث اللوائح المنظمة للعمل

أبرز 10 رسائل لوكيل الأزهر في حفل تكريم الفائزين بمسابقة مواهب وقدرات

الهجرة: شركة المصريين بالخارج لجذب استثماراتهم ودور الوزارة الدعم والمساعدة

تلميع أوراقه .. ماذا قالت المخابرات البريطانية اليوم عن قديروف؟

حكيم وكايروكي وأنغام.. نجوم مهرجان العلمين في أغسطس

الاجتماع الحاسم.. الحوار الوطني يلملم أوراقه لعرضها على الرئيس| وهذه أبرز المقترحات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحترس هذه الأعراض تنذرك بالإصابة بمرض النقرس.. لن تتوقعها

خطوات سحرية.. افعل هذه الأمور قبل النوم لتتخلص من الاكتئاب

نجوم يظهرون بعد الاختفاء.. عبدالله مشرف بالعكاز.. رشوان توفيق ينفى شائعة وفاته.. وصفاء أبو السعود وشمس البارودي ونيللى يلفتون الأنظار

لعلاج الأملاح في الجسم .. أحرص على أتباع هذه النصائح

فيديو

متحور كورونا يهدد العالم .. تفاصيل جديدة وتحذير هام

وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج.. اعرف تفاصيلها وكيفية الحصول عليها.. فيديو

لطلاب تنسيق المرحلة الثانية | أماكن شاغرة في كليات القمة

انهيار الذهب من جديد والسعر الحقيقي للدولار بالبنوك | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ