بعد 76 عامًا من خروج بريطانيا.. مودي يعد الهنود بجعلهم بين الـ3 الأوائل بالعالم

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن اقتصاد الهند سيكون من بين الثلاثة الأوائل في العالم في غضون خمس سنوات، في وقت تحتفل به الهند بمرور 76 عامًا على الاستقلال عن الحكم البريطاني اليوم الثلاثاء، وفق ما ذكرت صحيفة إل باسو .

مرتديًا عمامة متعددة الألوان، خاطب مودي الجماهير من القلعة الحمراء التي تعود إلى القرن السابع عشر ، منذ عهد المغول في نيودلهي ، قائلاً إن حكومته انتشلت أكثر من 130 مليون شخص من الفقر وأن ازدهار الهند المتنامي يمثل فرصة للعالم.

ذكر : "عندما ينخفض ​الفقر في بلد ما ، تزداد قوة الطبقة الوسطى بشكل كبير. في السنوات الخمس المقبلة، أعدكم بأن الهند ستكون من بين أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم".

يأتي حديث مودي، بعد أن توقعت تقارير صدرت العام الماضي من S&P Global و Morgan Stanley أن الاقتصاد الهندي سوف يتفوق على اليابان وألمانيا ليصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030.

وقالوا إن الازدهار الاقتصادي للهند سيكون مدفوعًا بالتوريد إلى الخارج والاستثمار في التصنيع والبنية التحتية الرقمية المتنامية و انتقال الطاقة.

تجاوز اقتصاد الهند البالغ 3.5 تريليون دولار العام الماضي للمملكة المتحدة ليصبح خامس أكبر اقتصاد.