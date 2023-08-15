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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عادل حسان ينتقد حفل ختام المهرجان القومي للمسرح

عادل حسان
عادل حسان

انتقد المخرج المسرحي عادل حسان، منظمي حفل ختام المهرجان القومي للمسرح في دورته الأخيرة التي اختتمت فعالياتها مساء أمس، لاستخدامها فكرة مشروعه «اوركسترا مسرح الطليعة» دون إبلاغه.

وقال حسان: «لا مهنية و لا ذوق ولا شياكة إن مهرجان كبير بحجم المهرجان القومي للمسرح المصري  يأخذ فكرة مشروع شغالين عليه منذ ٨ شهور فاتت وتم الإعلان عنه رسميا،  بحضور الفنان الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والبيت الفني للمسرح، في مؤتمر صحفي شهده الجميع حضورا وعلما "مشروع أوركسترا مسرح الطليعة"، المعني بتقديم أشهر أغاني المسرحيات».

وأضاف: «علمت وذلك أحزنني أن مخرج حفل الختام الزميل الصديق الغالي المحترم إسلام إمام يستعين اليوم بكورال روح الشرق لتقديم أغنيات عدد من المسرحيات، طيب ما كنت قلت لنا واحنا جاهزين وعندنا برنامج حفل كامل جاهز أجلنا اطلاقه حتى ما بعد انتهاء القومي حتى لا نقيم احتفالا موازيا بإطلاق المشروع وفعاليات القومي قائمة كنوع من الذوق من جانبنا.. كنت لا اتمني أن اكتب بوستا كهذا و لكنني فعلا حزين.. يا له من فقر أفكار، ولا أملك إلا أن أقول عيب جدا جدا يا أساتذة و يا زملاء».

وتابع: «أدرك الردود مقدما إن اسعاد يونس قدمت بأيامنا الحلوة أغاني افلام و اعلانات و يمكن مسرحيات، لكن احنا أعلنا عن مشروع يخص المسرح لأجل المسرح.. ومكانش عندنا مانع أبدا نشارككم الفرحة والله،  ومش متجاهل فكرة توارد الأفكار والخواطر و كل التفاصيل دي .. لكن برضه ليه نجيب من بره واحنا عندنا جوه».

المخرج المسرحي عادل حسان المهرجان القومي للمسرح اوكسترا مسرح الطليعة خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافى أشهر أغاني المسرحيات

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