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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ابحث مع الشرطة.. اختفاء 10 لاعبي كرة يد من بوروندي في كرواتيا

صدى البلد

تبحث الشرطة في كرواتيا عن 10 لاعبي كرة يد شبان من بوروندي اختفوا قبل مباراة في بطولة العالم. 

وقالت إدارة شرطة مقاطعة بريموريه-جورسكي كوتار إن الجهود جارية لتحديد مكان اللاعبين وتحديد سبب اختفائهم.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن اللاعبين، الذين ولدوا جميعًا في عام 2006، كانوا يقيمون في مركز طلاب رييكا، الذي غادروا يوم الأربعاء الماضي. 

وقالت الشرطة إن اللاعبين لم يردوا على المكالمات منذ ذلك الحين، بحسب صحيفة “الجارديان” البريطانية.

وقال بيان للشرطة في كرواتيا: "تلقت الشرطة بلاغاً بغياب مواطنين بورونديين كانوا يشاركون في بطولة العالم للطلبة العسكريين".

من جهته، قال الاتحاد الكرواتي لكرة اليد إنه قبل مباراة البحرين غادر لاعبو بوروندي الحرم الجامعي دون إذن من الجهاز الفني.

وقال رئيس الاتحاد البوروندي لكرة اليد، دوفين نيكوبامي، إنهم في حالة صدمة. 

وأضاف: "نحن كاتحاد وأولياء أمور هؤلاء اللاعبين الشباب نطلب من كل من يمكنه مساعدتنا في العثور عليهم، لا أعرف كيف سنعود إلى المنزل بدونهم".

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، ربما خطط اللاعبون للفرار باستخدام تأشيراتهم لطلب اللجوء في أوروبا.

وفي عام 2019، قامت الشرطة في كرواتيا بترحيل اثنين من لاعبي تنس الطاولة النيجيريين خطأً إلى البوسنة، واعتقدت خطأً أنهما مهاجران غير شرعيين، وكان لديهما تأشيرات منتظمة تمنحهما الإذن بالتواجد في كرواتيا وقت احتجازهما، لكن الشرطة لم تصدقهما وأرسلتهما قسراً إلى البوسنة دون التحقق من وضعهما.

في ذلك اليوم، اعترضت السلطات الكرواتية مجموعة من الأشخاص كانوا يحاولون عبور الحدود مع البوسنة والهرسك. 

ونفت الشرطة الكرواتية ارتكاب أي مخالفات وأثارت شكوكًا حول نوايا لاعبي تنس الطاولة. 

وبحسب الشرطة، حاول نيجيري آخر شارك في البطولة عبور الحدود من كرواتيا إلى سلوفينيا قبل أيام قليلة.

كرواتيا بوروندي البحرين كرة اليد اختفاء

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