أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن اقترات تعاقد جالاتا مع راموس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب أحمد شوبير :"تقارير : جالاتا سراي يقترب من التعاقد مع راموس".

وقد أكد رودي جاليتي، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، موافقة الإسباني سيرجيو راموس، مدافع فريق باريس سان جيرمان السابق، على الانضمام لصفوف اتحاد جدة خلال الصيف الحالي.

وكتب جاليتي عبر حسابه على موقع “تويتر”:" سيرجيو راموس أعطى الضوء الأخضر لاتحاد جدة للانضمام إلى صفوفه وأكد شفهياً موافقته على الصفقة".

وأضاف:" الأمر الآن متروك لاتحاد جدة بشأن إنهاء كافة تفاصيل التعاقد التي تمت مناقشتها في السابق، وموعد الإعلان الرسمي".