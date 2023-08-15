الإدارة عايزة فلوس.. مفاجأة بشأن رحيل محمد صلاح من ليفربول.. تفاصيل

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي علي إعطاء الضوء الأخضر لرحيل محمد صلاح عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب مهيب :"ليفربول هو من أعطي الضوء الأخضر لكلوب لرحيل محمد صلاح خروج وتبديل صلاح من مباراة تشيلسي غير مبرر وغير مفهوم. وكلوب مطيع جدا. للإدارة عايزين فلوس".

فجرت قناة الكأس القطرية مفاجأة حول موافقة الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول على الانتقال إلى الاتحاد السعودي في سوق الانتقالات الصيفية.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن نادي الاتحاد السعودي يرغب في ضم صلاح هذا الصيف 2023، وبعقد مدته عامين.

وكشفت القناة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “منح الدولي المصري محمد صلاح الضوء الأخضر لإدارة نادي الاتحاد السعودي للتفاوض مع نظيرتها في نادي ليفربول الإنجليزي للعب ضمن صفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية”.