عاجل
أخبار الفن.. حكيم وكايروكي وأنغام نجوم مهرجان العلمين في أغسطس.. وفاة ابن شقيق وليد توفيق أخبار التوك شو.. خبر سار من الأرصاد للمواطنين.. انتقال أحمد فتوح من الزمالك.. تعليق ناري من أيمن يونس وزير قطاع الأعمال يبحث مع "H&H" الهندية التعاون في مجال الرعاية الصحية النشرة الدينية.. أجمل ساعة لو حرصت عليها كل يوم سترى العجب فى حياتك.. هل انتشار النمل له علاقة بالحسد؟.. 10 كلمات تسهل عليك كل صعب وعسير موجز السوشال ميديا.. فرج عامر يكشف عن اسم مهاجم الأهلي الجديد وجنسيته.. سلمى أبو ضيف تشارك جمهورها بجلسة تصوير جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يحصل على 20% من صفقة بيع عمر خضر لـ أستون فيلا

عمر خضر
عمر خضر

أعلن اللاعب أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن حصول الزمالك علي نسبة مالية من بيع نادي زد للاعب عمر خضر إلي أستون فيلا الانجليزي.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الزمالك يحصل على ٢٠% من بيع عمر خضر إلى أستون فيلا".

 

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم سوف يعقد جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة، لحسم ملف اللاعبين الشباب الذين سيتم إعارتهم لبعض أندية الدوري في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتلقى عدد من لاعبي الفريق أمثال محمد خضري ومحمد حسام بيسو وعلي ياسر وماجد هاني ومحمد صلاح زكي عروضا من بعض أندية الدوري لاستعارتهم في فترة الانتقالات الجارية.

كان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يوما عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية.

واستقر المدير الفني الكولومبي على عودة الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد.

عمر خضر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري الآن.. أسعار الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم

فرج عامر يكشف عن اسم مهاجم الأهلي الجديد وجنسيته

أخو النجم هو اللي فصلها| مفاجأة في فيلا محمد صلاح .. تحقيقات

5 أسباب .. خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

انتقال أحمد فتوح من الزمالك.. تعليق ناري من أيمن يونس | فيديو

الإدارة عايزة فلوس.. مفاجأة بشأن رحيل محمد صلاح من ليفربول.. تفاصيل

محمد صلاح يكشف الأنسب لخلافة مرتضى منصور في رئاسة الزمالك

قرار عاجل من وزير التعليم لمكافحة انتشار الامراض النفسية بين طلاب المدارس

ترشيحاتنا

بمقدار تجاوز 2000 جنيه.. انخفاض أسعار الحديد ومواد البناء

دور برد منتشر.. هل وصل متحور كورونا الجديد إلى مصر؟

مفاجأة في تنسيق المرحلة الثانية 2023.. أماكن شاغرة بـ كليات القمة .. ومرور اليوم الأول بدون شكوى

ما مخاطر الحمولة الزائدة بالسيارة على سلامتك أثناء القيادة

رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ مشروعات النهوض بالخدمات الطبية وتحديث اللوائح المنظمة للعمل

أبرز 10 رسائل لوكيل الأزهر في حفل تكريم الفائزين بمسابقة مواهب وقدرات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحترس هذه الأعراض تنذرك بالإصابة بمرض النقرس.. لن تتوقعها

خطوات سحرية.. افعل هذه الأمور قبل النوم لتتخلص من الاكتئاب

نجوم يظهرون بعد الاختفاء.. عبدالله مشرف بالعكاز.. رشوان توفيق ينفى شائعة وفاته.. وصفاء أبو السعود وشمس البارودي ونيللى يلفتون الأنظار

لعلاج الأملاح في الجسم .. أحرص على أتباع هذه النصائح

فيديو

متحور كورونا يهدد العالم .. تفاصيل جديدة وتحذير هام

وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج.. اعرف تفاصيلها وكيفية الحصول عليها.. فيديو

لطلاب تنسيق المرحلة الثانية | أماكن شاغرة في كليات القمة

انهيار الذهب من جديد والسعر الحقيقي للدولار بالبنوك | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ