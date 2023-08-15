معسكر صيف 2023 لمستقبل وطن يختتم فعالياته بحضور عدد من قيادات الحزب

اختتم حزب مستقبل وطن فعاليات المرحلة الثانية من المعسكر التدريبي "صيف 2023"، والذي تنظمه أمانة العمل الجماهيري بالتعاون مع أمانة الشباب، بمشاركة 300 عضو من أمانات "التنظيم، العمل الجماهيري ، الإعلام، الشباب والدمج المجتمعي لذوي الإرادة"، من محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، القليوبية، السويس، الإسماعيلية، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".

وانطلق اليوم الختامي للمعسكر، بورشة عمل جماعية لتعزيز روح الفريق والتعاون المشترك بين الفريق الواحد، باعتبار ذلك أقصر طرق النجاح في العمل التنظيمي والمؤسسي.

وشهد اليوم الختامي للمعسكر، ندوة تثقيفية، تم خلالها عقد نموذج محاكاة لإدارة الندوة، حيث تم تصعيد خمس قيادات تنظيمية من المشاركين من بين النواب والأعضاء والأمناء المشاركين من أعضاء الحزب، بحضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب أمين التنظيم، والنائب عصام هلال الأمين العام المساعد بالحزب، والمهندس أحمد أمين مسعود، أمين العمل الجماهيري، وأحمد حسام عوض أمين الشباب، والنائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالإسكندرية، فضلًا عن الأمناء المساعدين لأمانات التنظيم، العمل الجماهيري، الشباب، الإعلام، الدمج المجتمعي لذوي الإرادة، والهيئة البرلمانية للحزب، وأعضاء هيئة هيئة مكتب الحزب وأمناء الأقسام، بمحافظة الإسكندرية.

وفي كلمته، أكد النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس الحزب، أمين التنظيم أن حزب مستقبل وطن محل إشادة من جميع الأحزاب وجميع القوى السياسية خلال الفترة الماضية نتيجة الجهد المبذول والعمل المؤسسي داخل الحزب، متقدمًا بالشكر إلى جميع المشاركين بالمعسكر على المظهر المشرف لكوادر الحزب خلال فعاليات المعسكر، كما استعرض منظومة العمل الجديدة داخل الحزب وتهدف إلى تعظيم العمل التنظيمي المؤسسي بعيدا عن الأهداف والمصالح الشخصية.

وقال أمين التنظيم إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قاد الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، إلى انجازات لم يسبق لها مثيل في جميع المجالات، مؤكدًا ضرورة بذل كل الجهد خلال الفترة المقبلة دعمًا للدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية من خلال العمل الجماعي.

ومن جانبه، أكد عصام هلال، الأمين العام المساعد بالحزب، أن الحزب يساند للدولة المصرية وجميع مؤسساتها مشيرا إلى تميز المعسكر بمشاركة الكوادر المتميزة من كافة الأمانات النوعية ما يعكس قوة العمل الجماعي والتنظيمي.

جدير بالذكر أن المعسكر، والذي استمر لمدة ثلاثة أيام، استهدف من خلال برنامج متكامل يتضمن مجموعة من الأنشطة التدريبية والترفيهية والجلسات الحوارية، لإعلاء قيم التعاون والتكامل وتدعيم جسور التواصل بين قيادات الحزب وكوادره.