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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لحظة وصول نادي البنك الأهلي إلى السعودية للمشارك بالبطولة العربية لكرة اليد‏..شاهد

نادي البنك الاهلي
نادي البنك الاهلي

شارك اللاعب طارق السيد لحظة وصول نادي البنك الأهلي إلى السعودية للمشاركة في البطولة العربية لكرة اليد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

وكتب :"وصول نادي البنك الأهلي إلى السعودية للمشاركة في البطولة العربية لكرة اليد‏🚨!!!!".

 

 

ويذكر أنه قد أعلن الإعلامي مجدي عبد الغني عن اعتذار الزمالك عن المشاركة في البطولة العربية لكرة اليد المؤهلة لكأس العالم للأندية المقرر انطلاقها غدًا بالسعودية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

وكتب مجدي عبد الغني:"رسميًا.. نادي الزمالك يعتذر عن المشاركة في البطولة العربية لكرة اليد المؤهلة لكأس العالم للأندية المقرر انطلاقها غدًا بالسعودية".

 

وأكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أنه وجود الثنائي عمرو الجنايني وخالد عبد العزيز فى منصب رئاسة القلعة البيضاء، بعد عزل مرتضى منصور بحكم قضائي. 

وقال صلاح فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "أتمنى وجود خالد عبدالعزيز وعمرو الجنايني فى رئاسة نادي الزمالك، لأنهما قادران على صناعة الفارق فى القلعة البيضاء".

 

وأضاف: "اللجان المعينة دمرت نادي الزمالك خلال السنوات الماضية، ويجب وجود مجلس إدارة مستقر".

وتابع "بالطبع حزين بسبب كل ما يحدث من مشاكل وأزمات داخل نادي الزمالك، والأمور المالية صعبة خلال الوقت الحالي".

واختتم : "لجنة حسين لبيب عملت بشكل جيد داخل النادي خلال وقت قصير، وإذا كان لديهم المزيد من الوقت لقدمت الكثير".

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