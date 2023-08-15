مهيب عبد الهادي يطرح سؤالاً مثيرا حول صفقات الزمالك.. تفاصيل

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً مثير بشأن صفقات نادي الزمالك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب مهيب عبد الهادي:"سؤال أين صفقات الزمالك!!".

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم سوف يعقد جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة، لحسم ملف اللاعبين الشباب الذين سيتم إعارتهم لبعض أندية الدوري في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتلقى عدد من لاعبي الفريق أمثال محمد خضري ومحمد حسام بيسو وعلي ياسر وماجد هاني ومحمد صلاح زكي عروضا من بعض أندية الدوري لاستعارتهم في فترة الانتقالات الجارية.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يوما عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية.

واستقر المدير الفني الكولومبي على عودة الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد.