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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسباب انسحاب الزمالك من البطولة العربية لأندية كرة اليد بالسعودية

صدى البلد

قرر مسؤولو نادي الزمالك الإنسحاب من البطولة العربية رقم 38 لأندية كرة اليد والمقرر إقامتها بمدينة القطيف خلال بالسعودية 16 إلى 27 أغسطس الجاري.

وجاء قرار الإعتذار عن المشاركة بسبب عدم التوصل لحل لأزمة مستحقات المدير الفني السابق الإسباني ماتيو جارالدا إضافة إلى المحترف الأرجنتيني جيمس باركر اللذان تقدما بشكوى للاتحاد الدولي للعبة بسبب مستحقاتهما المتأخرة لدى النادي الأبيض وهو ما جعل الاتحاد الدولي يرسل لنظيره المصري بضرورة عدم استخلاص الأوراق الخاصة بسفر بعثة الفارس الأبيض إلا بعد الإنتهاء من هذه الأزمة.

وكان مسؤولو الاتحاد المصري برئاسة الدكتور محمد الأمين قد أكدوا خلال الأيام الماضية صعوبة حل أزمة الزمالك لعدة أسباب يأتي على رأسها أزمة مستحقات الأجانب إضافة إلى ضرورة تسوية المستحقات المتأخرة لدى الاتحاد الأهلي والخاصة بتسجيل اللاعبين، كما أن هناك بعض اللاعبين قدموا شكوى بسبب عدم حصولهم على المستحقات المتأخرة.

وكان من المقرر، أن يلعب الزمالك في المجموعة الثانية رفقة أندية "الهدى السعودي والعربي الكويتي ووفاق عين التوتة الجزائري والشعلة اليمني".

ويتأهل الفائز من تلك البطولة إلى نهائيات بطولة العالم للأندية "سوبر جلوب"، والمقرر إقامتها بالدمام بالمملكة العربية السعوية في الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل.

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أسباب انسحاب الزمالك من البطولة العربية لأندية كرة اليد بالسعودية

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