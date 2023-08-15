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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عزام الأحمد: قمة العلمين أكدت على مركزية القضية الفلسطينية رغم تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية

صدى البلد

رحب القيادي الفلسطيني عزام الأحمد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير ، والمركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اليوم /الثلاثاء/، بمُخرجات القمة الثلاثية التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله في مدينة "العلمين"، والتي أكدت على مركزية القضية الفلسطينية، في وقت تتصاعد فيه الانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني.

وأضاف الأحمد - في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في الأراضي الفلسطينية - أن انعقاد القمة في هذا التوقيت تحديدا جاء في إطار التباحث والتنسيق المُستمر بين القادة الثلاثة من أجل حث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته لإجبار إسرائيل على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية واحترام ما توقع عليه مع الجانب الفلسطيني. 
وأشار الأحمد إلى أن قرارات القمة الثلاثية، التي عبر عنها البيان الذي صدر، في غاية الأهمية لمساعدة الشعب الفلسطيني ودعم القيادة الفلسطينية في النضال المتواصل من أجل إحقاق الحقوق الفلسطينية ووضع حد للاعتداءات الاسرائيلية سواء ما يتعلق منها بالاستيطان غير الشرعي وضرورة إيقافه على الفور، ووقف اقتحامات المدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية، ووقف الاعتداءات على الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك . 
 

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