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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. قرار عاجل من وزير التعليم لمكافحة انتشار الامراض النفسية بين طلاب المدارس.. الطب 75% والهندسة 60%.. مفاجأة لطلاب تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة في قطاع التعليم تزامنا مع فتح باب المرحلة الثانية للتنسيق.. وجاءت كما يلي.. 

 

5 شروط.. فرصة ذهبية للحصول على منح بالجامعات الأهلية.. تفاصيل

 

بدأ اليوم طلاب الثانوية العامة 2023 في التسجيل بـ “ تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023 ” ، والذي انطلق اليوم لجميع الطلاب بعد أن اعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحدود الدنيا للكليات.

 

وزير التعليم: لائحة الانضباط ستضمن سلوك الطلاب في المدارس

 

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  ، أن تدريب الأخصائيين النفسيين في المدارس سيكون على تعزيز مهارات الدعم النفسي ، وقال الوزير : “احنا عايزين طالب شخصيته متكاملة”

 

وزير التعليم: اعتداءات الطلاب على المعلمين لازم تختفي من مدارسنا
 

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن “هناك مشاهد صعبة جدا تشهدها مدارسنا المصرية بكل أسف، مثل اعتداء الطالب على المعلم واعتداء معلم على طالب”.

 

معهد إعداد القادة يشهد برنامجا تدريبيا تحت شعار "قوتنا فى شبابنا"
 

انطلق بمقر معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فعاليات البرنامج التدريبي بعنوان "الخطة الاستراتيجية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في الجامعات والمعاهد المصرية"، والذي يقام تحت شعار "قوتنا فى شبابنا"  برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، الدكتورة نيفين رياض القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وجاء ذلك وفقا لتوصيات المجلس الأعلى للتعليم والطلاب الذى وجه بالاهتمام بالبرامج الخاصة لمواجهة وعلاج الادمان والمخدرات.

 

 

وزير التعليم: اعتداءات الطلاب على المعلمين لازم تختفي من مدارسنا
 

 

 

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن “هناك مشاهد صعبة جدا تشهدها مدارسنا المصرية بكل أسف، مثل اعتداء الطالب على المعلم واعتداء معلم على طالب”.

 

 

قرار عاجل من وزير التعليم لمكافحة انتشار الامراض النفسية بين طلاب المدارس

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سوف يتم العمل على نشر الوعي الصحى والنفسي للطلاب و تطوير تدريبات الأخصائيين النفسيين وزيادة اعدادهم.

 

الطب 75% والهندسة 60%.. مفاجأة لطلاب تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023

 

بدأ اليوم طلاب الثانوية العامة 2023 في التسجيل بـ “ تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023 ” ، والذي انطلق اليوم لجميع الطلاب بعد أن اعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحدود الدنيا للكليات.

 

مفاجأة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2023.. أماكن شاغرة في كليات القمة

 

ينتظر الطلاب اليوم تنسيق المرحلة الثانية 2023 للجامعات، وذلك بعد أن أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد عبر موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.digital.gov.eg وذلك في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 وحتى يوم السبت الموافق 19/8/2023 ولمدة خمسة أيام.

 

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023 تنسيق المرحلة الثانية 2023 وزير التعليم أماكن شاغرة في كليات القمة

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