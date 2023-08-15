نشرة المرأة والصحة: أعراض مرض تسبب في موت زوج الشيف هالة فهمي.. مشروب شائع يسبب رائحة الفم الكريهة.. حقيبة هيفاء وهبي تثير ضجة على السوشيال ميديا

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

بـ 8 ملايين جنيه.. حقيبة هيفاء وهبي تثير ضجة على السوشيال ميديا

شاركت هيفاء وهبي متابعيها بمجموعة من صور جديدة لها ظهرت فيها تستعرض حقيبتها من Hermes، وذلك بعدما أحيت حفلا غنائيا فى الساحل الشمالي، وهى تستمتع بإجازتها هناك.

ظهور علامات غير طبيعية على جلد منطقة الرأس .. أعراض سرطان الدماغ

يجهل الكثير من الأشخاص أعراض مبكرة تدل على الإصابة بسرطان الدماغ المنتشر بين البعض ، مع العلم أن هذه الأعراض إذا تم إكتشافها فى وقت مبكر يمكن أن تجعل مريض سرطان الدماغ يشفي فى بعض الأحيان وتقيه الكثير من الآلام ، لذلك نكشف عن هذه الأعراض .

أعراض مرض تسبب في موت زوج الشيف هالة فهمي.. ماذا حدث له؟



الشيف هالة فهمي، واحدة من أشهر الطُهاة على القنوات التلفزيونية، ودعت منذ أيام قليلة زوجها وصديقها ورفيق حياتها، وذلك بعدما انتصر عليه المرض اللعين في رحلة محاربة لم تستمر لوقت طويل، حيث لفظ زوج الشيف أنفاسه الأخيرة تاركًا عالمنا.

بربع مليون جنيه.. إطلالة مي عمر وأسماء جلال تثير الجدل| شاهد



حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها صورة لها عبر حسابها على Instagram.

وظهرت مي عمر بفستان قصير من خامة قماش الحرير، بكتف وكتف، مصمم الفستان برسومات على شكل الأبراج الفلكية، وهو فستان بسيط كما يظنه البعض، ولكن هذا الفستان يبلغ سعره 3,100 دولار، أي 96 ألف جنيه مصري.

طبيب يحذر من مشروب شائع يسبب رائحة الفم الكريهة

يحرص الكثير من الأشخاص على تناول القهوة، وذلك لما يحتويه من كافيين يساعدهم على الشعور باليقظة والتركيز.