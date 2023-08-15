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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. حكيم وكايروكي وأنغام نجوم مهرجان العلمين في أغسطس.. وفاة ابن شقيق وليد توفيق

صدى البلد

نشر قسم الفن عدد من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

حكيم وكايروكي وأنغام.. نجوم مهرجان العلمين في أغسطس

يشهد مهرجان العلمين الجديدة فى دورته الأولى العديد من الحفلات الغنائية المختلفة التى تقدم الفترة المقبلة حيث من المقرر أن يشترك فى هذه الحفلات عدد من النجوم منهم أنغام وحكيم ومحمد محسن و فرقة كايروكى.

حكيم

ويستعد جمهور العلمين لاستقبال حفلات مختلفة هذا الأسبوع ويبدأ المطرب حكيم والذى تعاقد على إحياء حفل غنائى يوم الخميس القادم والموافق  17 من شهر أغسطس الجاري.

بعد صلاة الجنازة .. أحمد شيبة يتصدق بـ خروف على روح والدته

انتهت منذ قليل صلاة جنازة والدة المطرب الشعبى أحمد شيبة من مسقط رأسها بالإسكندرية، وتصدق شيبة بلحم خروف على روح والدته عقب الانتهاء من تشيع الجثمان.

وفاة والده احمد شيبه:

أعلن محمود - ابن المطرب أحمد شيبة - وفاة جدته أم أبيه، أمس الإثنين، بعد تدور حالتها الصحية خلال الأيام القليلة الماضية، ولم يكشف أي تفاصيل عن الجنازة والعزاء.

وليد توفيق يفجع بوفاة ابن شقيقه.. تفاصيل

نشر الفنان وليد توفيق تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يعلن فيه رحيل ابن شقيقه معاون أول توفيق محمد فواز توتونجى أحد قوى الأمن الداخلي. 

وتقدم جنازة ابن شقيق وليد توفيق اليوم بعد صلاة الظهر من مسجد طينال كما يقام العزاء يوم الخميس والجمعة بمسجد الرحمن الضناوى فى طرابلس. 

اخبار الفن الأخبار المحلية والعالمية المطرب الشعبى أحمد شيبه المطرب حكيم شقيق وليد توفيق مهرجان العلمين الجديدة وفاة والدة أحمد شيبة

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