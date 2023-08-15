أخبار الفن.. حكيم وكايروكي وأنغام نجوم مهرجان العلمين في أغسطس.. وفاة ابن شقيق وليد توفيق

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حكيم وكايروكي وأنغام.. نجوم مهرجان العلمين في أغسطس

يشهد مهرجان العلمين الجديدة فى دورته الأولى العديد من الحفلات الغنائية المختلفة التى تقدم الفترة المقبلة حيث من المقرر أن يشترك فى هذه الحفلات عدد من النجوم منهم أنغام وحكيم ومحمد محسن و فرقة كايروكى.

حكيم

ويستعد جمهور العلمين لاستقبال حفلات مختلفة هذا الأسبوع ويبدأ المطرب حكيم والذى تعاقد على إحياء حفل غنائى يوم الخميس القادم والموافق 17 من شهر أغسطس الجاري.

انتهت منذ قليل صلاة جنازة والدة المطرب الشعبى أحمد شيبة من مسقط رأسها بالإسكندرية، وتصدق شيبة بلحم خروف على روح والدته عقب الانتهاء من تشيع الجثمان.

وفاة والده احمد شيبه:

أعلن محمود - ابن المطرب أحمد شيبة - وفاة جدته أم أبيه، أمس الإثنين، بعد تدور حالتها الصحية خلال الأيام القليلة الماضية، ولم يكشف أي تفاصيل عن الجنازة والعزاء.

نشر الفنان وليد توفيق تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يعلن فيه رحيل ابن شقيقه معاون أول توفيق محمد فواز توتونجى أحد قوى الأمن الداخلي.

وتقدم جنازة ابن شقيق وليد توفيق اليوم بعد صلاة الظهر من مسجد طينال كما يقام العزاء يوم الخميس والجمعة بمسجد الرحمن الضناوى فى طرابلس.