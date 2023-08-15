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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: طقس الأربعاء حار رطب نهارا معتدل ليلا.. والعظمي بالقاهرة 34 درجة

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا /الأربعاء/ طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. 


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وإرتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى 2,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.. وأما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2,5 متر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:- 
العظمى الصغرى
القاهرة 34 25
العاصمة الادارية 34 25
6 اكتوبر 35 24
بنهــــا 34 25
دمنهور 32 25
وادى النطرون 34 24
كفر الشيخ 33 24
المنصورة 33 25
الزقازيق 34 25
شبين الكوم 34 25
طنطا 33 24
دمياط 32 24 
بورسعيد 32 25
الإسماعيلية 35 24
السويس 34 24
العريش 33 24
رفح 32 25
رأس سدر 37 25
نخل 35 18
كاترين 33 17
الطور 33 27
طابا 35 25
شرم الشيخ 39 30
الاسكندرية 31 23
العلمين الجديدة 31 24
مطروح 30 23
السلوم 32 21
سيوة 35 22
رأس غارب 37 29
الغردقة 39 29
سفاجا 38 29
مرسى علم 38 30
شلاتين 41 31
حلايب 35 29
أبو رماد 36 29 
رأس حدربة 35 28
الفيوم 35 24
بني سويف 35 24
المنيا 35 23
أسيوط 36 23
سوهاج 38 25
قنا 41 27
الأقصر 42 28
أسوان 43 29
الوادى الجديد 40 24
أبوسمبل 40 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:-
العظمى الصغرى
مكة 40 31
المدينة 47 34 
الرياض 45 30
المنامة 41 33
أبوظبى 44 33
الدوحة 41 35
الكويت 45 29
دمشق 41 24
بيروت 31 28
عمان 35 21
القدس 32 23
غزة 31 27
بغداد 48 29
مسقط 33 29
صنعاء 27 16
الخرطوم 40 29
طرابلس 32 24
تونس 35 22
الجزائر 31 24
الرباط 28 17
نواكشوط 32 26

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:- 
العظمى الصغرى
أنقرة 40 20
إسطنبول 31 23
إسلام آباد 35 25
نيودلهى 36 29
جاكرتا 34 24
بكين 34 23
كوالالمبور 30 24
طوكيو 33 27
أثينا 34 26
روما 34 20
باريس 27 18
مدريد 35 21
برلين 27 16
لندن 25 15
مونتريال 25 19
موسكو 27 15
نيويورك 29 21
واشنطن 29 18
أديس أبابا 22 13

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