ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا 15٪

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بنسبة 15٪ تقريبا، اليوم الثلاثاء، لتكسر علامة 450 دولارا لكل ألف متر مكعب، وفقا لبيانات بورصة لندن “ICE”.

وافتتحت العقود الآجلة لشهر سبتمبر على على مؤشر “TTF” أكبر مركز في أوروبا، التداول عند 426.2 دولارا لكل ألف متر مكعب، ثم ارتفعت الأسعار إلى 449.4 دولارا.

وانخفضت أسعار الغاز في أوروبا منذ نهاية العام الماضي، حتى 25 مايو، ولأول مرة منذ عامين، إلى أقل من 300 دولار لكل ألف متر مكعب.

وانخفضت تكلفة الغاز في البورصة الأوروبية بسبب الاحتياطيات الكافية في مرافق تخزين الغاز تحت الأرض في الاتحاد الأوروبي، فضلا عن الطقس الدافئ وتدابير التوفير التي قللت بشكل كبير من استهلاك الغاز الطبيعي.