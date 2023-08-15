وكيل الصحة بدمياط يستجيب لاستغاثة مريض فجرا

قام الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط بالاستجابة السريعة لمناشدة مريض بعد منتصف الليل يعاني من قدم سكرى يمنى ويسرى بحالة عامة سيئة ومقيم بالسنانية محافظة دمياط.

حيث زار الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط المريض بمستشفي دمياط العام للاطمئنان على صحته ووجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاج اللازم للمريض.

كان قد تلقي استغاثة من مريض قدم سكرى وفورا تم تكليف مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة ومدير مستشفي دمياط العام باستقبال وتقييم الحالة الصحية للمريض الساعة الثانية بعد منتصف الليل وإجراء كافة الفحوصات الطبية، وتوقيع الكشف الطبي عليه ومناظرة الحالة وتقييمها من خلال الأطباء الاستشاريين في تخصصات الجراحة والباطنة، لإتخاذ القرار المناسب للعلاج.

وتقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر والتقدير للدكتور محمد اللبان مدير مستشفي دمياط العام والفريق الطبي المعاون على الجهود المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.



