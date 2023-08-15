الدفاع الروسية توجه اتهامات قوية لأمريكا بسبب المحيطين الهندي والهادئ

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تسعى لإقامة تحالفات جديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

حيث تسعي الولايات المتحدة ، إلى أن تكون منطقة المحيط الهندي والمحيط الهادئ حرة ومفتوحة وديمقراطية، حيث يمكن للدول اختيار شركائها دون تدخل أو ضغط من قبل قوى خارجية.

وتحاول واشنطن مواجهة النفوذ الصيني في المنطقة، والتي تزيد من نفوذها في المنطقة من خلال مشروعات البنية التحتية والتجارة والإغاثة واللقاحات.

ولذلك تحاول أمريكا تعزيز شراكاتها مع دول جزر المحيط الهادئ من خلال قمم رفيعة المستوى ومساعدات مالية وبرامج تعاونية في مجالات مثل التغير المناخي والأمن البحري والصحة والديمقراطية.